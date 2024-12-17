العراق والأردن يؤكدان دعمهما لكل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة

العالم-العراق

وأفادت مصادر عراقية، مساء الثلاثاء، بأن المشهداني والصفدي وقعا على بيان مشترك من 5 نقاط أهمها دعم مخرجات اجتماعات العقبة حول سوريا، ودعم كل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت عن بيان لمجلس النواب العراقي أن "الصفدي ثمن زيارة المشهداني إلى المملكة كأول زيارة رسمية يقوم بها منذ توليه رئاسة البرلمان في العراق".

في وقت انتهت المباحثات الثنائية بالتوقيع على بيان مشترك، يتضمن تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، مع وجوب دعم الشعب السوري واحترام إرادته وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها.