قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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8 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع
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مكتب نتنياهو:لا تعهدات اسرائيلية بالسماح بمسار يؤدي لاقامة دولة فلسطينية
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انقطاع الكهرباء عن أحياء بمخيم جنين عقب استهداف أجهزة السلطة للمحول
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قوات الاحتلال تقتحم حي العباسية ببلدة سلوان في القدس المحتلة
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اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقاومين وأجهزة السلطة بمحيط مخيم جنين
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إعلام الاحتلال: 818 قتيلا بصفوف الجيش الاسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة
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غارات اسرائيلية تستهدف رادارا للجيش السوري في ديرالزور شرقي سوريا
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شهيدة و5 مصابين بقصف اسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس
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إصابات باستهداف الاحتلال الاسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس
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جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة