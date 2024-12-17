قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مصابون في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا بشارع الصحابة وسط مدينة غزة
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الأمم المتحدة:"إسرائيل"لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشمال القطاع
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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يقصف منزلا في منطقة الصحابة بمدينة غزة
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طيران العدو الاستطلاعي يحلق فوق المنطقة الساحلية والوسطى وريف دمشق
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تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق عدة مناطق في سوريا
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ايرواني: مطالب اميركا واوروبا غير الواقعية تسببت بفشل احياء الاتفاق النووي
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ايرواني: كنا جادين بالتزامنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي وبالتعاون مع الوكالة
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مندوب ايران في مجلس الامن ايرواني: برنامج ايران النووي سلمي بحت
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مندوب ايران في مجلس الامن ايرواني: اجراءات ايران كانت وفقا للاتفاق النووي
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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله