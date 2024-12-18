قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مجلس الامن:ندعو لاحترام اتفاقية 1974 لفض الاشتباك بين سوريا و"إسرائيل"
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مصابون إثر قصف جوي اسرائيلي استهدف منزلا بحي الدرج شرقي مدينة غزة
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إعلام الاحتلال: اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس ومحيط رام الله
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إعلام الاحتلال: الجيش الاسرائيلي والشاباك يخوضان عملية ليلية واسعة بالضفة
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قصف مدفعي اسرائيلي متواصل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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مجلس الامن يؤكد أهمية منع الجماعات الارهابية من تأسيس قدراتها في سوريا
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مجلس الامن يحث على تقديم دعم دولي اضافي لزيادة الدعم للمحتاجين بسوريا
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مجلس الامن يدعو لعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تستند للقرار 2254
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المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس
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شهيدة و3 مصابين بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمواصي خانيونس