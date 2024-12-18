ظريف ومندوب غوتيريش يؤكدان أهمية تنمية العراق واستقراره

العالم - إیران

وفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء، قدم المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقريراً عن الوضع في العراق والأنشطة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتم خلال هذا اللقاء بحث أوضاع العراق والتطورات الإقليمية والدولية بما فيها قضية فلسطين والتطورات الأخيرة في سوريا وتأثيراتها على الأوضاع الإقليمية من الناحية الاستراتيجية.

وشدد ظريف في هذا اللقاء على أهمية تنمية العراق واستقراره وتقدمه وأمنه، ودور المبادرات الإقليمية والمساعدة من الأمم المتحدة في هذا المجال. كما أكد على استمرار وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.