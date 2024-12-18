الرئيس الايراني يتوجه الى القاهرة غدا الاربعاء

العالم - ايران

وقال مدير العلاقات العامة لمكتب الرئاسة الايرانية "حبيب عباسي" في تصريح لوكالة الانباء الايرانية مساء اليوم الثلاثاء، ان الرئيس بزشكيان سيشارك في القمة الـ 11 لقادة الدول الثماني الاسلامية النامية (دي 8) ، وبالاضافة الى ذلك سيعقد لقاءات ثنائية مع بعض الدول المشاركة في هذه القمة وسيتباحث معهم حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واضاف عباسي انه والى جانب قمة رؤساء دول "دي 8" سيعقد قمة اخرى تبحث قضايا غزة وسوريا ولبنان يشارك فيها الرئيس بزشكيان وباقي رؤساء الدول المشاركة في اجتماع القاهرة.



من جهته اعلن مدير الشؤون الاعلامية للحكومة الايرانية "علي احمدنيا" مساء اليوم الثلاثاء، ايضا في منصة ايكس، نبأ زيارة الرئيس بزشكيان الى مصر قائلا ان وزير الخارجية الايراني وكذلك وزير الشؤون القتصادية والمالية الايراني سيكونان بمعية الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء توجه وزير الخارجية الايراني "السيد عباس عراقجي" الى القاهرة، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية الاسلامية "دي 8" (تشمل ايران، تركيا، ومصر، وباكستان، واندونيسيا، ونيجيريا، وماليزيا و بنغلادش) والذي يعقد يوم غد الاربعاء ، ويرأس عراقجي وفدا ايرانيا خلال هذا الاجتماع.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية الاسلامية، قبل يوم واحد من قمة رؤساء الدول الثماني، وذلك من اجل وضع اللمسات الاخيرة على الوثائق التي سيوقعها القادة.

وتعقد قمة الرؤساء يوم الخميس.