قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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اطباء بلاحدود: 12 من فريقنا تعرضوا لقصف الاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية
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غريب آبادي: سبب الوضع الموجود هو عدم تنفيذ الاطراف المقابلة التزاماتها
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غريب آبادي: المحاسبة على النوايا تتعارض مع ميثاق الوكالة الدولية
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غريب آبادي:تنمية البرنامج النووي الايراني تتم تماما تحت اشراف الوكالة الدولية
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غريب آبادي: تنمية البرنامج النووي الايراني تتطابق مع الاحتياجات التقنية
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غريب آبادي: نتوقع من المدير العام لوكالة تخصصية ان يتحدث بناء على الحقائق
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مساعد وزير الخارجية بالشؤون القانونية كاظم غريب آبادي يرد على غروسي
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية
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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة