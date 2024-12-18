قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الامن الفدرالي الروسي: المعتقل مواطن اوزبكستاني جندته المخابرات الاوكرانية
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الامن الفدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال قائد قوات الحماية الكيميائية
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اصابة اسرائيلي باستهداف حافلة متوجهة لقبر يوسف بنابلس بالضفة الغربية
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غارة جوية للاحتلال تستهدف منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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مدفعية الاحتلال تستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
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الطيران الحربي للاحتلال يشن غارات جوية على المناطق الشمالية لقطاع غزة
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آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة
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اطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق قرية المصدر بدير البلح وسط قطاع غزة
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شهداء ومصابون بغارات للاحتلال قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
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آليات الاحتلال تطلق النار قرب مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة