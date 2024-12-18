إصابة جندي صهيوني في عملية إطلاق نار في نابلس

العالم-فلسطين

وكان الجندي المصاب يقود حافلة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مقاومين خلال اقتحام قبر يوسف في نابلس.

وشهدت المنطقة الشرقية من نابلس فجر اليوم، اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى شرق نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر القديم، ودهمت منازل مواطنين في اسكان روجيب.

ورافق اقتحام قوات الاحتلال مواجهات اندلعت مع الشباب الثائر الذين رشقوا حافلة المستوطنين وآليات الاحتلال بوابل من الحجارة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب فلسطيني بجرح قطعي في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسكرية خلال اقتحام المنطقة الغربية في نابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بمدينة القدس المحتلة، ومخيم عسكر وبيت فوريك ومدينة نابلس والخضر ببيت لحم، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال.

وذكر مركز معلومات فلسطين “معطى” أن عمليات المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط متفرقة بالضفة، إلى جانب خروج 3 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.