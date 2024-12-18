عدوان إسرائيلي يستهدف المدنيين والمستشفيات في بيت لاهيا

العالم _ فلسطين

جرائم متكررة ونتيجة واحدة، قتل ودمار، هذا هو ملخص الحال في قطاع غزة، ففي شمالي القطاع الذي يشهد منذ عدة أسابيع تكثيفا للمجازر بحق المدنيين وصل عدد الشهداء الى 3 الاف شخص رافقها تهجير آلاف السكان باتجاه مدينة غزة تطبيقا لما يعرف بخطة الجنرالات التي تقضي بإفراغ المنطقة من سكانها.

وفي السياق، شن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة غارات على منازل المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا استخدم فيها البراميل المتفجرة. واشتعلت النيران في قسم العناية المركزة بالمستشفى جراء استهدافه بنيران آليات عسكرية، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية الطواقم الطبية خلال محاولتها انتشال المصابين.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين بمدينة دير البلح، بينما قصفت مدفعية الإحتلال شمال مخيم النصيرات.

اما في الجنوب فقد اعلن الدفاع المدني استشهاد وأصابة عدة مدنيين إثر إطلاق دبابات الاحتلال النار فجرا على المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح. وهي نفس المنطقة التي قصف الاحتلال فيها خيمة تؤوي نازحين أدت الى استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم أطفال.

وفي غضون ذلك، توغلت الدبابات الإسرائيلية بشكل أعمق نحو منطقة المواصي ما دفع عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالا نحو خانيونس.

وفي مدينة غزة، تعرضت عدة أحياء سكنية قبيل ليل الثلاثاء و فجر الاربعاء لغارات جوية ما اسفر عن سقوط شهداء و جرحى.