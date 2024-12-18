صور أقمار صناعية تكشف تفكيك منظومات 'إس 400' بقاعدة حميميم

العالم- اوروبا

وبحسب شركة "ماكسار" الأمريكية صور الأقمار الصناعية، تظهر أيضا استعداد القوات الروسية لمغادرة قواعدها العسكرية في سوريا.

واضافت الشركة ان الصور تظهر وجود طائرتي شحن عسكري من طراز "أي إن-124" في قاعدة حميميم، حيث كانت مقدمة الطائرتين مرفوعة استعدادا لتحميل الشحنات، بالتزامن مع تفكيك أجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس 400".

والاثنين، أعلنت الرئاسة الروسية أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وتضم قاعدة حميميم التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

وفي 8 ديسمبر سيطرت فصائل مسلحة على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى.