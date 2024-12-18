تفاؤل أميركي حذر بشأن وقف العدوان على غزة وحماس تعلق

العالم _ خاص بالعالم

الخارجية الأميركية من جهتها أيضا شددت على أن هناك مفاوضات جدية للتوصل لاتفاق من أجل تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: وصلنا إلى نقطة ينبغي أن نتمكن خلالها من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. تم تضييق الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وينبغي أن نتجاوز ما تبقى منها.

جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اعرب عن اعتقاده باقتراب اتفاق وقف اطلاق النار إلا أنه شدد على ضرورة الحذر رغم هذا التفاؤل، مبررا ذلك بأن الاطراف وصلت لهذا الموقف في ما مضى ولم تتمكن من الوصول إلى خط النهاية. فيما نقلت شبكة 'سي إن إن' عن مسؤول أميركي أن صفقة التبادل أقرب من ذي قبل، لكن هناك نقاط خلاف قائمة بين الاحتلال وحماس. يعمل مدير السي أي إيه ويليام بيرنز على تسوية النقاط الخلافية عبر اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

حماس من جهتها أيدت التفاؤل السائد عبر بيانها الذي أكد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة، مشيرة إلى أن المباحثات الجارية في الدوحة برعاية قطرية ومصرية إيجابية وجادة.

وعلى خط الاتفاق المزمع تحدثت مصادر متابعة ان الاتفاق يشمل اطلاق سراح عشرات الاسرى الاسرائيليين مقابل اطلاق سراح ما بين 700 الى 1000 اسير فلسطيني على مراحل، والاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما وان التنفيذ سيتم على مراحل.