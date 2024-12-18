الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل قناة العالم:

استمرار حركة العودة والنزوح بين لبنان وسوريا وعدم وجود إحصاء دقيق

الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

تتواصل حركة العودة والنزوح بين لبنان وسوريا، مما يثير تساؤلات حول الأعداد الحقيقية للوافدين، وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، بأن المديرية العامة للأمن العام لم تقدم حتى الآن إحصائيات دقيقة حول الأعداد التي دخلت وخرجت من سوريا.

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في بيروت، حسين عز الدين، إن بعض الأشخاص دخلوا من سوريا إلى لبنان، منهم من بقي في الأراضي اللبنانية أو توجهوا إلى وجهات أخرى عبر مطار بيروت نحو دول أوروبية أو غير أوروبية.

وأوضح مراسل قناة العالم أن حركة النزوح لا تزال مستمرة، حيث تشهد بعض المعابر، وخاصة معبر "جديدة يابوس" الذي يربط بين لبنان وسوريا، ازدحامًا كبيرًا.

ولفت مراسل العالم إلى أن هذا المعبر يشهد حركة كثيفة من الوافدين من سوريا إلى لبنان، وكذلك من السوريين الذين كانوا نازحين في لبنان وصمموا العودة إلى بلادهم.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يتوغل داخل الأراضي السورية ويتحدث عن وجود دائم

بيدرسون يدعو إلى دعم دولي لسوريا الجديدة

الاحتلال يتوغل في مدينة الحضر بريف القنيطرة السورية