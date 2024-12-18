استمرار حركة العودة والنزوح بين لبنان وسوريا وعدم وجود إحصاء دقيق

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في بيروت، حسين عز الدين، إن بعض الأشخاص دخلوا من سوريا إلى لبنان، منهم من بقي في الأراضي اللبنانية أو توجهوا إلى وجهات أخرى عبر مطار بيروت نحو دول أوروبية أو غير أوروبية.

وأوضح مراسل قناة العالم أن حركة النزوح لا تزال مستمرة، حيث تشهد بعض المعابر، وخاصة معبر "جديدة يابوس" الذي يربط بين لبنان وسوريا، ازدحامًا كبيرًا.

ولفت مراسل العالم إلى أن هذا المعبر يشهد حركة كثيفة من الوافدين من سوريا إلى لبنان، وكذلك من السوريين الذين كانوا نازحين في لبنان وصمموا العودة إلى بلادهم.

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