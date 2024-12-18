نتنياهو على قمة جبل الشيخ والجولاني يحلم بالسلطة!

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ورغم التدمير الممنهج للقدرات العسكرية والبنيوية واحتلال مناطق واسعة من الاراضي السورية من قبل كيان الاحتلال، لازالت السلطات السورية الجديدة تعاود العزف على نفس الاسطوانة السابقة " لا نريد قتالا أو عداء مع أحد".

ورغم كل هذه الانتهاكات والتوغلات وعمليات الإحتلال لازلت القيادة السورية الجديدة تؤكد بأنها لا تريد قتالا أو عداء مع أحد .

والأغرب هو الصمت الدولي المطبق حيال الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة لدول الجوار في ظل الدعم الأمريكي الفجّ مي يجعلها فوق القانون الدولي



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