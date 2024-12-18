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نتنياهو على قمة جبل الشيخ والجولاني يحلم بالسلطة!

الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

على وقع الغارات الكثيفة التي دمّرت القدرات العسكرية والبنيوية السورية نفذ جيش الإحتلال الإسرائيلي توغلا في جنوب سوريا حتى وصل إلى نحو 25 كلم من العاصمة دمشق.

العالم - فيديوغرافيك

ورغم التدمير الممنهج للقدرات العسكرية والبنيوية واحتلال مناطق واسعة من الاراضي السورية من قبل كيان الاحتلال، لازالت السلطات السورية الجديدة تعاود العزف على نفس الاسطوانة السابقة " لا نريد قتالا أو عداء مع أحد".

ورغم كل هذه الانتهاكات والتوغلات وعمليات الإحتلال لازلت القيادة السورية الجديدة تؤكد بأنها لا تريد قتالا أو عداء مع أحد .

والأغرب هو الصمت الدولي المطبق حيال الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة لدول الجوار في ظل الدعم الأمريكي الفجّ مي يجعلها فوق القانون الدولي

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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