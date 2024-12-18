إعلام الاحتلال: هذه القضايا المحورية تعرقل التوصل إلى صفقة تبادل

العالم - الاحتلال

وقالت ما تسمي "هيئة البث العام" الإسرائيلي أن المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، تستمر اليوم الأربعاء، حيث سيجتمع رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في الدوحة، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويأتي هذا الاجتماع في محاولة لحل النقاط العالقة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".هذا وعلى الرغم من التقدم في اتصالات صفقة التبادل، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات في القضايا محل الخلاف، ومنها بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ومسار إطلاق سراح الأسرى وعددهم، وفق ما تسمي "هيئة البث الإسرائيلية".

ونقلت الهيئة عن مصدر أجنبي مطلع قوله، إن هناك "مؤشرات إيجابية ولكن لم يتم تحقيق اختراق".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" أن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، يعارض المقترح المتبلور لصفقة الأسرى.

يُشار إلى أن حركة حماس أكدت أمس إمكان التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وتُصر حركة حماس على شروطها في المفاوضات الحالية، والتي تشمل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً أصحاب الأحكام الطويلة، وعودة الحياة بالتدريج إلى قطاع غزة.