كتيبة جنين: السلطة الفلسطينية تمنعنا من قتال كيان الاحتلال

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وأوضح، في تصريح لقناة الجزيرة، أن "برنامج السلطة الفلسطينية السياسي تسير فيه منذ 30 عاما بلا نتيجة".

وأكد قائد كتيبة جنين أن "قتالنا للمحتل لا يخرجنا عن القانون"، وتابع: "لا أفكار تحريضية لدينا ومن يعتدي علينا نضربه بيد من حديد".

وقال: "أرسلنا للأجهزة الأمنية شخصيات للحل لكنهم ردوا بعنجهية"، مضيفا "أجهزة الأمن طلبت نزع السلاح وقالت إنها لن تسمح بقتال إسرائيل".

وأشار إلى "أننا بادرنا بالحل مسبقا والأجهزة الأمنية رفضت ذلك".

وسبق وأن ذكر مسؤول فلسطيني لموقع أكسيوس أن العملية العسكرية في جنين لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح مسؤولون للموقع أن هناك مساعدة عسكرية أميركية لقوات أمن السلطة تهدف لدعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.