لأول مرة..الاحتلال يقر بدخول مستوطنيه إلى لبنان بهدف الاستيطان

العالم-الاحتلال

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "بعدما ادعى الجيش الإسرائيلي سابقاً أن ناشطي حركة (عوري تسافون -جلود الشمال "وهي حركة للاستيطان في جنوبي لبنان") لم ينجحوا في إقامة خيم في أرض لبنان- الآن بعد تحقيق في الحادث اتضح أن إسرائيليين بالفعل اجتازوا عدة أمتار الخط الأزرق، وبعد أن تم تشخيصهم من قبل قوات الجيش الاسرائيلي، أبعدوا من المكان".

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال رداً على ذلك، بأنه "يجري الحديث عن حادث خطر يجري التحقيق فيه"، مضيفاً: "كل محاولة للاقتراب أو اجتياز الحدود الى أراضي لبنان من دون تنسيق يمثل خطراً على الحياة ويمس بقدرات الجيش على العمل في المنطقة والقيام بالمهمة".

فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه "في الأسابيع الماضية تم القيام بعدة أعمال لإغلاق معابر عند السياج، كما تم تشديد إجراءات الوصول إلى منطقة الحدود".

يذكر أن كيان الاحتلال ما زالت تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بينها وبين لبنان، بعد أكثر من 20 يوماً على سريانه، وتستهدف المدنيين، وتطلق النار على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.