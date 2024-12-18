الكشف عن مشروع إسرائيلي خطير .. ماذا يحدث بسوريا؟

العالم _ خاص بالعالم

وقال هزيمة في حديث خاص لقناة العالم: "عندما يقول الإسرائيلي، على لسان نتنياهو، إنه لن يترك المنطقة التي يحتلها، فإن هذا الأمر يعكس احتلالًا تم أمام مرأى من الغرب. ورغم أننا لم نعول يومًا على الغرب، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هو العالم العربي؟ ولماذا هذا الصمت المطبق أمام التدخلات الإسرائيلية في الشؤون السورية؟"

وأضاف أن سوريا لم تقم بجبهة إسناد ولم تخض معركة، حيث يتحدث حكامها الجدد بين الحين والآخر عن استعدادهم والعتزامهم بقواعد فض الاشتباك مع "إسرائيل" التي تم الاتفاق عليها بتاريخ 31 مايو/أيار 1974.

وأوضح هزيمة أن سوريا اليوم مخلوعة السلاح بالكامل وقد جُردت من كل مقومات القوة بفعل الضربات الإسرائيلية المستمرة التي لم تنفك للحظة منذ سقوط نظام الأسد.

وأكد هزيمة أن القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد، وإمعان الاحتلال في استهداف البنى العسكرية السورية، يؤكد وجود مشروع خطير للغاية يطال سوريا، وقد يمتد ليشمل مناطق أخرى.

وذكر هزيمة أن خارطة ما يسمى "إسرائيل" لا تزال غير واضحة المعالم، مما يزيد من خطورة النوايا الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة.

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