إيران وماليزيا: لضرورة التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة الاحتلال

العالم - ايران

والتقى عبدالقدير، الذي يرأس الوفد الماليزي في قمة مجموعة الثماني الإسلامية (D-8) المنعقدة في القاهرة، صباح اليوم عباس عراقجي على هامش الاجتماع الوزاري لقمة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي (دي 8).

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الجيدة والودية بين البلدين، كما أشاد بالتقدم الذي حققته إيران في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية على الرغم من العقوبات الظالمة المفروضة من الغرب. وأعرب عن ترحيبه بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والعلم والثقافة والصناعة والتجارة.

كما أعرب عراقجي عن أمله في أن تشهد العلاقات مزيدًا من التوسع من خلال عقد دورة جديدة للجنة الاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى أهمية انعقاد قمة مجموعة الثماني الإسلامية في وقت حساس تشهده المنطقة، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية الكبرى لمواجهة اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان وسوريا.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الماليزي، زامبري عبدالقادر، خلال اللقاء على العلاقات الطويلة والحسنة بين إيران وماليزيا، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالات التعليمية والأكاديمية.

كما شدد عبدالقدير، الذي كان قد شغل منصب وزير الخارجية الماليزي سابقًا، على اهتمام الحكومة والشعب الماليزي بدعم الشعب الفلسطيني، واعتبر التشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية لدعم الفلسطينيين أمرًا ضروريًا.