الرئيس الايراني يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة 'دي 8'

العالم - ايران

ومن المقرر ان تعقد القمة الحادية عشرة للدول الثماني الاسلامية النامية "دي 8" يوم غد الخميس في القاهرة لمناقشة التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية للعالم الاسلامي.

وسيعقد الرئيس بزشكيان لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركة في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وينعقد الاجتماع الوزاري للدول الاسلامية الثماني النامية وهي ايران وتركيا ومصر وباكستان واندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلادش، اليوم الاربعاء بمشاركة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي لوضع نص نهائي للوثائق النهائية للقمة.

وتشكلت مجموعة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي (دي 8) عام 1997 وضمت كل من ايران وتركيا وباكستان و بنغلادش واندونيسيا وماليزيا ومصر ونيجيريا، واتخذت امانتها من اسطنبول مقرا لها.