وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركي في القاهرة

العالم-ايران

والتقى سيد عباس عراقجي، نظيره التركي، هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) المنعقد في القاهرة.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية دي 8.

وبدأ اجتماع مجلس وزراء خارجية مجموعة "دي – 8"، اليوم الاربعاء 18 كانون الاول / ديسمبر الجاري، وذلك عشية الاجتماع الـ 11 لقمة رؤساء الدول الاعضاء في هذا التكتل الاسلامي الاقتصادي.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الخميس (19 ديسمبر 2024م) الدورة الحادية عشرة لقمة رؤساء الدول الاعضاء قي منظمة الدول الاسلامية الثماني النامية؛ بمشاركة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.