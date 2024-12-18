16 شهيدا بمجزرتين جديدتين للاحتلال في بلدة جباليا ومدينة غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجار في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما أفادت باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الزيتونية بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت القنابل تجاه بوابات مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.