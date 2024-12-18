تقرير امريكي: الصاروخ اليمني الباليستي الفرط صوتي لاخير فائق السرعة

العالم - اليمن

وأشار التقرير الذي رصده وترجمه “المساء برس” نقلاً عن المسؤولين الأمريكيين أن سرعة الصاروخ البالغة 16 ماخ تشير إلى أن سرعته تتجاوز سرعة الصوت بـ16 ضعفاً وهذا قبل أن يندفع بسرعات أعلى نحو تل أبيب.

ونقل التقرير عن دافيد مينسر وهو متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعليقاً على العملية اليمنية الأخيرة ضد الاحتلال، قوله إنه بعد انطلاق صافرات الإنذار في الكيان المحتل لم يكن أمامهم سوى أقل من دقيقة ونصف للهروب إلى الملاجئ.

وكان المتحدث الإسرائيلي يتحدث باسم القيادة الإسرائيلية حيث قال “أؤكد لك أنه لم يكن أمامنا أنا وزملائي سوى دقيقة ونصف للهروب للملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وليس أنا فقط وزملائي بل كل شخص يعيش في إسرائيل”.

وأضاف التقرير أنه الهجوم الأخير جعل الولايات المتحدة تقوم بتفعيل كافة قواتها في المنطقة والتي استنفرت قوات القيادة المركزية الأمريكية وقامت عبر طائراتها وسفنها الحربية بشن هجمات ضد مراكز قيادة وسيطرة قيادة قوات صنعاء، لكن التقرير أشار إلى أناليمنيين لم يتوقفوا عن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي واستمروا بمواصلة إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية السريعة للغاية على البر الإسرائيلي، لافتاً أيضاً إلى أن الهجمات على السفن أيضاً لا تزال مستمرة حيث أكد التقرير الأمريكي أن القوات اليمنية استهدفت خلال الأسبوع الماضي سفينتين حربيتين أمريكيتين.

المصدر: موقع 26 سبتمبر