قناة العالم
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
سماع دوي انفجارات ضخمة جدا ومتتالية تهز منطقة وسط فلسطين المحتلة
عاجل
إعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مناطق واسعة من "تل أبيب"
عاجل
18شهيدا وصلوا مستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منازل بمدينة غزة
عاجل
18 شهيدا وصلوا مستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منازل بمدينة غزة
عاجل
18 شهيدا وصلوا مستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة
عاجل
5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
عاجل
شهيد وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
عاجل
23 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح الاربعاء
عاجل
6 شهداء وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة
عاجل
10 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال القطاع