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شهداء وجرحى بغارات صهيونية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة

شهداء وجرحى بغارات صهيونية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء سلسلة غارات شنها كيان الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، على العاصمة صنعاء، وكذلك محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

العالم - اليمن

وأفاد مراسل المسيرة نت" بأن غارات العدو الصهيوني استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضح، أن 4 غارات عدوانية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتان استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.

وبين مراسلنا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة ذهبان شمال العاصمة، فيما تواصل أعمالها في محطة حزيز جنوب العاصمة

وفي الحديدة أفاد مراسلنا بأن العدو شن 4 غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة، وغارتين استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية.

وأشار إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية إثر العدوان الصهيوني.

على جانب العدو، تحدثت وسائل إعلام صهيونية أن ما أسمته سلاح الجو "الإسرائيلي" شن غارات على صنعاء والحديدة.

وذكر الإعلام العبري أن الغارات على العاصمة صنعاء استهدف محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء، فيما استهدف العدوان على الحديدة ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن، حسب زعمه.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله "إن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنتها "الجيش" الإسرائيلي في اليمن" حسب وصفه.

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