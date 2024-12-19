بزشكيان في مصر لحضور قمة D8 وبحث ملفات المنطقة

العالم – بانوراما

وقبيل مغادرته مطار مهرآباد في العاصمة طهران قال الرئيس بزشكيان إن الاجتماع سيتضمن محادثات بشأن سوريا إضافة لملفات غزة وفلسطين ولبنان.. ودعا بزشكيان الدول الإسلامية إلى التعاون ووضع الخلافات جانبا وتسوية الخلافات عن طريق الحوار.

وأضاف أن تلك الاجتماعات مفيدة ومؤثرة للغاية وتساعد الدول الإسلامية في إحراز المزيد من التقارب فيما بينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونقل الخبرات.

وبالإضافة إلى حضوره اجتماع القمة سيبحث الرئيس الإيراني مع بعض نظرائه المشاركين العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الاجتماع الخميس بمشاركة إيران ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش.

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج من مدينة أهواز الإيرانية د.محمد أمير ممثل مدينة أهواز في البرلمان الإيراني ومن القاهرة الخبير في الشؤون الدولية د.محمد السيد أحمد.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- كيف تقرؤون الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى مصر بعد أكثر من عقد وهل ستقود إلى رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران ومصر؟

- الرئيس الإيراني وقبيل توجهه إلى مصر للمشاركة قال إن الاجتماعات ستناقش ملفات غزة وفلسطين وسورية ولبنان.. ما هي أهم الملفات التي يمكن لمجموعة D8 أن تناقشها؟

-- ما الذي يمكن أن تقدمه الجمهورية الإسلامية نظرا لدبلوماسية الحوار التي تنتهجها مع دول المنطقة؟

- بزشكيان قال إن القمة ستشهد بحث سبل وقوف الدول الإسلامية بوجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي إزاء دول المنطقة.. فهل هناك آليات معينة تقود إلى تحقيق هذا الهدف؟

- وماذا عن علاقة دول المجموعة مع التكتلات الدولية الأخرى وكيف ستتعامل وفق التعقيدات الموجودة؟ من ناحية الاقتصاد والهيمنة الأميركية الحالية على مقدرات دول بعينها؟

- مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية يبلغ عدد سكان دولها نحو مليار نسمة أي ما يوازي 14 بالمئة من سكان العالم.. ماذا يمكن أن تقدم تلك المجموعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟

- هل هناك آلية تجمع دول المجموعة حيال ملفات المنطقة؟

- هل نحن أمام تكتلات اقتصادية وسياسية جديدة لما تمثله الدول الأعضاء من مكانة سياسية واقتصادية هامة؟

- وماذا عن علاقة دول المجموعة مع التكتلات الدولية الأخرى وكيف ستتعامل وفق التعقيدات الموجودة؟ من ناحية الاقتصاد والهيمنة الأميركية الحالية على مقدرات دول بعينها؟

- هل هناك تطلع لإضافة دول أخرى إلى هذه المجموعة لتكون كتلة اقتصادية أكبر؟

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