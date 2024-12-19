الداخلية اللبنانية تعلق على وجود علي مملوك وزوجة ماهر الأسد بالبلاد

العالم - لبنان

وأفاد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في حديث مع قناة "Mtv" يوم الأربعاء بأنه في حال دخل علي مملوك البلاد سيتم توقيفه.

وصرح مولوي: "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في حال حاول المرور بأوراق مزورة".

وأشار إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار".

وذكر أن كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة.

هذا، وكانت مصادر سورية مطلعة قد كشفت لصحيفة "عكاظ" السعودية أن مدير الأمن القومي السوري السابق اللواء علي مملوك توجه بعد ساعة من مغادرة بشار الأسد إلى دولة إقليمية.

وأفادت المصادر بأن مدير الأمن القومي السوري السابق لم يصطحب معه أي شخص من مكتبه الخاص سوى عائلته وبعض المقربين عائليا.

وذكرت المصادر لـ"عكاظ" بأن مملوك الذي يوصف بأنه "الصندوق الأسود" للنظام السابق، تربطه علاقات طيبة بهذه الدولة وفضل التوجه إليها.

جدير بالذكر أن بغداد نفت وجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية.