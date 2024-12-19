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إيران وروسيا تتفقان على التنسيق بشأن التطورات الراهنة في سوريا

إيران وروسيا تتفقان على التنسيق بشأن التطورات الراهنة في سوريا
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أجرى نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط "ميخائيل بوغدانوف"، امس الثلاثاء، مباحثات مع سفير ايران لدى موسكو "کاظم جلالي"، حول التطورات الراهنة في سوريا.

العالم - ايران

ووفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية، فقد اتفق الجانبان خلال هذا اللقاء على ضرورة التنسيق الوثيق بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية.

وركزت هذه المحادثات، بين بوغدانوف وجلالي بشكل أساسي، على الوضع الجديد في سوريا، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السريع، والحفاظ على السلم والأمن، ومنع العنف والقتل والدمار في هذا البلد.

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها اليوم، على أهمية دفع عملية الحل الشامل للأزمة السورية وفق مبدا احترام سيادة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها.

من جانبها، أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في سوريا.

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