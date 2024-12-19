وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان ضرورة التشاور لوقف الاعتداءات الصهيونية

العالم - ايران

واعرب وزير الخارجية الإيراني خلال هذا اللقاء عن شكره لحسن الضيافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الناجح، وأعرب عن أمله في أن يحقق مؤتمر قادة هذه المنظمة نتائج تخدم مصالح دول وشعوب الدول الإسلامية النامية والعالم الإسلامي بأسره.

وأشار الجانبان إلى المكانة المهمة والمؤثرة للبلدين في المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في إطار منظمة دي-8، ولا سيما تنشيط هذه المنظمة في المجالات الاقتصادية.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن تؤدي رئاسة مصر للمنظمة إلى تعزيز نشاطها وحيويتها، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم مصر في هذا الإطار.

كما ناقش عراقجي وعبدالعاطي تطورات المنطقة، مع التركيز على اتساع دائرة اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني من غزة ولبنان إلى سوريا، وشددا على ضرورة التشاور بين الدول المؤثرة في المنطقة، خاصة إيران ومصر، لوقف هذه الاعتداءات ومنع تصعيد التوتر. وأكدا على أهمية استمرار الجهود لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة المحاصرين.

وتبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائي.