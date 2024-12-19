طهران تدين العدوان الصهيوني على البنية التحتية في اليمن

العالم - ايران

وادان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك محطة توليد الكهرباء في صنعاء، وخزانات الوقود في رأس عيسى، وميناء الحديدة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الهجمات العدوانية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في اليمن بأنها انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تتم في ظل الدعم غير المشروط من أمريكا، مما يجعل واشنطن شريكة في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الإجرامي الحاكم في تل أبيب.

وأشاد بقائي بدعم وتضامن الشعب اليمني الشريف مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددا على أن المجتمع الدولي والعالم الإسلامي يتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ومحاكمته ومعاقبته على الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما جريمة العدوان وجرائم الحرب.

واستشهد وأصيب عدد من اليمنيين جراء سلسلة غارات شنها كيان العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، على العاصمة صنعاء، وكذلك محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وأفادت قناة المسيرة نت بأن غارات العدو الصهيوني استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضحت، أن 4 غارات عدوانية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتان استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.

وبينت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة ذهبان شمال العاصمة، فيما تواصل أعمالها في محطة حزيز جنوب العاصمة

وفي الحديدة شن العدو 4 غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة، وغارتين استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية.

وارتقى شهداء وإصابة آخرون من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية إثر العدوان الإسرائيلي.