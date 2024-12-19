9 شهداء و7 مفقودين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على اليمن

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل زياد الحسني أنه وبناء على المعطيات المتوفرة من المصادر الميدانية والجهات المعنية فإن سلسلة من الغارات والقصف الإسرائيلي الجوي على العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا محافظة الحديدة طالت المناطق الحيوية والبنى التحتية، حيث شن الاحتلال أربع غارات على أرصفة وكرينات ميناء الحديدة، واستهدف أيضا اللنشات الخاصة التي تسحب السفن التجارية داخل الميناء، وأيضا استهدف ميناء رأس عيسى النفطي، وأيضا ميناء الصليف، كما أن هناك أيضا أربع غارات جوية على محطة الكهرباء في حزيز بالعاصمة صنعاء وغارتين على محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا الأولية للغارات الجوية هو تسعة شهداء في ميناء الصليف ورأس عيسى، وسبعة مفقودين من الشهداء في ميناء الصليف، كما أن من المتوقع أن يكون هنالك عدد من الجرحى والشهداء في العاصمة صنعاء، حيث ما زالت فرق الإنقاذ والإطفاء تعمل في المناطق المستهدفة على إخماد النيران.

وأوضح أن القوى الأمنية في الحديدة و صنعاء فرضت طوقا أمنيا على الأماكن المستهدفة لإفساح المجال أمام فرق الإسعاف ليقوموا بعملهم، وقال إن المحاولات جارية على قدم وساق من أجل إنقاذ من هم على قيد الحياة خاصة من هم تحت الركام.

وشدد على هنالك أضراراً بالغة في البنى التحتية والحيوية المستهدفة وكذلك أضراراً مادية كبيرة جراء التدمير الذي حصل جراء الغارات، والتي حسب ما أعلنه الكيان الصهيوني ووسائل الإعلام الصهيونية كانت بمشاركة عشرات من الطائرات.

وأضاف: نحن أمام جرائم متوسعة من قبل الكيان الصهيوني المجرم، حيث استهدفت هذه المنشآت الحيوية والخدمية والتي ليس لها أي علاقة بالقتال أو العمليات العسكرية، كما يعلن الاحتلال بأن المناطق المستهدفة هي التي تشن منها العمليات العسكرية.

وخلص إلى القول: نحن أمام خوف واضح لدى الكيان الصهيوني من القوات المسلحة اليمنية حيث يعود لإطفاء خوفه، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والخدمية داخل اليمن.

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