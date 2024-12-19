محمد علي الحوثي: عمليات اليمن مستمرة ضد الارهاب الإسرائيلي الأمريكي

العالم - اليمن

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، ان هجمات العدو الإسرائيلي الأمريكي على الأعيان المدنية جرائم حرب إرهابية مدانة.

واشار الى ان جرائم الكيان الإسرائيلي والأمريكي على اليمن استمرار في مسلسل الإجرام في المنطقة.

وشدد محمد علي الحوثي على ان الجرائم الإسرائيلية الأمريكية لن تثني اليمن عن القيام بواجبها الإسنادي لغزة، وعمليات اليمن مستمرة ضد إرهابهم.

هذا وأفادت قناة المسيرة بأن غارات العدو الصهيوني استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضحت، أن 4 غارات عدوانية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتان استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.

واشارت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة ذهبان شمال العاصمة، فيما تواصل أعمالها في محطة حزيز جنوب العاصمة

وفي الحديدة شن كيان الاحتلال 4 غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة، وغارتين استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية.

هذا وأفاد مصدر أمني في الحديدة، بسقوط 7 شهداء إثر غارة للعدو الصهيوني استهدفت ميناء الصليف، وشهيدان وجريح إثر غارتين على منشأة رأس عيسى النفطية.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني شن 7 غارات على ميناء الحديدة، أسفرت عن سقوط جريحين.