محلل سياسي: اليمن خرج من مربع الوصاية وأصبح جزءا رئيسيا بمحور المقاومة

العالم - خاص العالم

وأضاف اليوسفي في لقاء على قناة "العالم"، أن العدوان مخطط له بان يستمر من قبل الكيان الاسرائيلي ومن قبل الغرب على اليمن لان اليمن قد حدد موقفه بمناصرة القضية الفلسطينية وبالتالي هذا يزعج الكيان الاسرائيلي ومنظومة الناتو بشكل عام، فمن الطبيعي ان يستمر هذا العدوان على اليمن من قبل الكيان.

وأوضح أن اليمن يزداد قوة يوما بعد يوم ويطور ذاته يوما بعد يوم وبالذات من الناحية العسكرية، اصبح تطور اليمن من الناحية العسكرية امر مخيف للناتو وايضا للكيان الاسرائيلي، يريدون ان يبقى اليمن ضعيفا يريدون ان يبقى اليمن يقول (سمعا وطاعة) كما كانت تقول سلطة ما قبل 2014 لواشنطن وبقية منظومة الناتو.

وتابع نحن نقول اليوم اليمن غادر مربع الوصاية وانتقل الى مربع اللا وصاية اي الى محور المقاومة، والانتقال لمحور المقاومة يعني مواجهة العدو الاسرائيلي ومواجهة صلف الامبريالية، بشكل عام، فنحن عندما حددنا هذا الموقف اصبحنا جزء من هذا المحور اي محور المقاومة.

ورأى أن الغرب قام مع الكيان الاسرائيلي وبقية حلفائهم بتشكيل محور سري لمواجهة محور المقاومة، موضحا ان هذا المحور السري قد صرح عنه نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس الامريكي وسماه "ابراهام" وهذا المحور اليوم هو يتشكل من المنظومة الغربية والعدو الاسرائيلي وبقية الحلفاء ويضم حتى احزاب داعشية وهم منسقين مع بعضهم البعض على استهداف اليمن حتى على مستوى التصعيد.

وأشار اليوسفي أن العدوان من اسرائيل يتزامن بالتخطيط والتنسيق مع القوة الارتزاقية في المحافظات الخاضعة اليوم لسلطات تلك العصابات المرتزقة التي يشرف عليها الاماراتي والسعودي، وتجدهم يحشدون اليوم في جبهات تعز ويدعمهم الكيان الاسرائيلي والغرب في تلك المناطق اي هناك غرف عمليات مشتركه تدار من قبل هذا المحور "ابراهام" ومن قبل حتى دول عربية مطبعة مع الكيان ونحن اليوم نتوقع مزيدا من الاستهداف لليمن لكن على ضوء توقعاتنا هذه وعلى ضوء المعطيات التي تصل الينا نحن نعد ايضا العدة للمواجهة، وحتما سيواجه اي تصعيد بتصعيد اعنف، لان اليمن اصبح اليوم جزءا رئيسيا في محور المقاومة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على اليمن، طالت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين في صنعاء، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ميناء الحديدة بأربع غارات، ومنشأة رأس عيسى النفطية في المدينة نفسها بغارتين، ما أدى الى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد أن أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا فرط صوتي على تل أبيب، ما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة، بحسب ما أظهرت مقاطع تداولها مستوطنون.