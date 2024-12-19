قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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هيومن رايتس ووتش:حكومات عديدة قوضت جهود مساءلة الحكومة الاسرائيلية
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حماس: ندعو الدول العربية والاسلامية لاتخاذ قرارات لكبح جماح العدوان
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حماس: ندعو الدول العربية والاسلامية لاتخاذا قرارات لكبح جماح العدوان
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حماس: نتنياهو لن يكسر عزيمة اليمن بمواصلة اسناد شعبنا حتى وقف العدوان
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حماس: نعد هذا التصعيد امتدادا للعدوان على شعبنا وسورية والمنطقة العربية
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حماس: ندين بشدة العدوان الصهيوني على منشآت مدنية في اليمن الشقيق
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العميد سريع: العملية نفذت ردا على عدوان على منشآت مدنية بصنعاء والحديدة
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العميد سريع: القوة الصاروخية حققت اهدافها بنجاح بقصف الهدفين في يافا
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العميد سريع: قصفنا هدفين حساسين بصاروخين فرط صوتيين في يافا المحتلة
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العميد سريع: العدوان لن يثني اليمن عن الرد على مجازر الاحتلال في غزة