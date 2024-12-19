بالفيديو: المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال بالضفة وتكبده خسائر فادحة

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مدن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا ميدانيًا لافتا، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين.

مصادر محلية ذكرت أن اقتحامات قوات الاحتلال شملت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وقرية قبيا غرب رام الله وأطراف قرية برقا شرقها كما تم اقتحام بلدة عقربا غرب مدينة طوباس شمالي الضفة، فيما دفعت قوات الاحتلال بقوة عسكرية كبيرة تتقدمها جرافة عسكرية نحو البلدة واستهدفت المنازل.

أما في طولكرم بلدة قفين شمالي الضفة شهدت مواجهات عنيفة، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين كما تعرضت قرية مردا شمال سلفيت بالضفة الغربية وفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل، واعتدت على مواطنين بعد احتجازهم.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد نفذت حملة اعتقالات شملت ثلاثة فلسطينيين من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا شرق الضفة كما دهمت عدة منازل بالمخيمين، وحطمت محتوياتها.

في المقابل مقاومون فلسطينيون ردوا باستهداف القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص الحي، فاندلعت مواجهات في عدة مناطق، تخللها تصدي للمستوطنين واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أسفرت عن إصابات وخسائر مادية، كما تبنت المقاومة عمليات نوعية تظهر قدرتها على التصدي للاحتلال، حيث أُصيب جندي إسرائيلي أثناء قيادته حافلة للمستوطنين قرب “قبر يوسف.



يذكر أن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن استشهاد 813 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و450 ، واعتقال أكثر من 12 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2013.