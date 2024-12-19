قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
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حكومة صنعاء: اليمن لن تخيفه الهجمات وسيواصل مقاومة الاحتلال بكل السبل
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حكومة صنعاء: نحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان
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حكومة صنعاء:سقوط شهداء وجرحى بقصف الحديدة والصليف وراس عيسى
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حكومة صنعاء:استهداف محطتي طاقة بالعاصمة حرم الاف الأسر من الكهرباء
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حكومة صنعاء:استهداف المرافق المدنية محاولة متعمدة لتعطيل الحياة اليومية
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حكومة صنعاء: العدوان تاكيد على نزعة الاحتلال الارهابية واستهتاره بالمدنيين
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حكومة صنعاء: عدوان الاحتلال على منشآت مدنية يمنية انتهاك للقانون الدولي
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الهلال الاحمر: اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس
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مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم بلاطة بعد تسلل قوة خاصة واندلاع اشتباكات
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شهيد ومصابون بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين في حي الزيتون بغزة