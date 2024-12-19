في يومها الـ440.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم _ فلسطين

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 76 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 58 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دوّت صافرات الإنذار في تل أبيب وهشارون وهرتسليا وحولون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي خزاعة والفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الزرد في حي الدرج في مدينة غزة؛ والشهداء هم:-

1. يوسف الزرد “أبو السعيد”

2. زوجته أم السعيد

3. أنس يوسف الزرد ” أبو مروان “

4. زوجته أم مروان الزرد

5. وليد يوسف الزرد

ووقعت إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة “درويش” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مبانٍ سكنية شمالي قطاع غزة.

وبحسب الدفاع المدني، فقد ارتقى 4 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الزرد في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وشهد فجر اليوم غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا يعود لعائلة الفيراني بجوار مسجد سعيد صيام في الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما شهد قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة الزرد بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وشهدت الساعات الأولى فجر اليوم تحليقا منخفضا ومكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة غزة.

واستهدف غارة إسرائيلية محيط مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة أفادت أمس الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و203 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 45,097 شهيدا و107,244 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.