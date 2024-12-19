شاهد..ما هي رسالة الرد اليمني المزلزل على العدوان الاسرائيلي؟

العالم - خاص العالم

وتعقيبا على بيان القوات المسلحة اليمنية التي اكدت خلاله تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين فرط صوتيين نوع فلسطين2، قالت مراسلة "العالم"، امة الصبور نجم الدين، العملية جاءت بالتزامن مع العدوان الذي شنه العدو الاسرائيلي على العاصمة صنعاء وكذلك محافظة الحديدة، والتي تأتي في اطار المرحلة الخامسة للعمليات وردا على الغارات الجوية التي شنها الكيان الاسرائيلي بهدف الضغط باتجاه ايقاف الدعم والمساندة والعمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان.

وأضافت "ياتي هذا البيان العسكري وتأتي هذه العمليات النوعية بالتزامن مع هذا الاستهداف الصهيوني لتكون رسالة اقوى واوضح وبرهان عملي ومباشر على الموقف اليمني تجاه فلسطين وتجاه اي تصعيد او عدوان من قبل الكيان الاسرائيلي".

ونوهت الى ان العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة، وأن العدوان الإسرائيلي لن يثني القوات المسلحة عن الرد على العدوان بغزة وذلك باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة. بحسب البيان.

وأشارت مراسلتنا الى تمكن فرق الدفاع المدني اليمنية من إخماد الحرائق في محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء والتي اندلعت جراء العدوان الإسرائيلي.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على اليمن، طالت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين في صنعاء، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ميناء الحديدة بأربع غارات، ومنشأة رأس عيسى النفطية في المدينة نفسها بغارتين، ما أدى الى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد أن أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا فرط صوتي على تل أبيب، ما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة، بحسب ما أظهرت مقاطع تداولها مستوطنون.