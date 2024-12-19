شاهد بالفيديو: تفاصيل العدوان الإسرائيلي على اليمن والرد المزلزل

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عدوان إسرائيلي جديد على اليمن يستهدف منشأت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد. وفي تفاصيل العدوان شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتين استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمالها، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ميناء الحديدة بأربع غارات ومنشأة رأس عيسى النفطية في المدينة نفسها بغارتين جويتين، ما أدى الى استشهاد عدد من الموظفين وإصابة آخرين.

وعن العدوان الإسرائيلي تقول مصادر عبرية أن الهجوم على اليمن مخطط له منذ أسابيع وتم بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وتضيف أن الهدف منه هو تدمير ثلاثة موانئ رئيسية تستخدمها صنعاء.

وفي السياق نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر وصفه بالمطلع أن الهجوم على اليمن تم تقديم موعده عن الجدول المخطط له بسبب إطلاق القوات المسلحة اليمنية صاروخا نحو تل أبيب، كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنها في اليمن.

يمنيا أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية استهدفت هدفين حيويين بصاروخين فرط صوتيين في يافا المحتلة بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على صنعاء، وشدد على أن جرائم الاحتلال لن تثني القوات المسلحة عن مواصلة عملياتها



من جهته اعتبر القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي أن الهجمات على المنشآت المدنية جرائم حرب إرهابية مدانة، وشدد على أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية لن تثني اليمن عن القيام بواجبه الإسنادي لغزة.

بدوره قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن القصف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب ويسقط كل إدعاءاته الانسانية.