قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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المقاومة تعلن استهداف تجمع للاحتلال جنوب محور نتساريم بقذائف الهاون
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سكرتير "D8": دعمنا مبادرات كثيرة لاسيما في مجال التجارة الالكترونية
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سكرتير "D8": هدفنا تعزيز القطاع الزراعي ودعم الشباب والاعمال الصغيرة
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سكرتير "D8": منذ اخر اجتماع تناولنا ملفات مختلفة خاصة التجارة التفضيلية
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كلمة سكرتير مجموعة دول "D8" النامية للتعاون الاقتصادي
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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يفتتح قمة دول مجموعة "D8"
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السيسي:مصر تعتزم التصديق على التجارة التفضيلية لتعزيز التجارة بين الاعضاء
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السيسي:مصر تعتزم التصديق على التجارة التنفضيلية لتعزيز التجارة بين الاعضاء
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السيسي: اطلقت مصر خلال توليها الرئاسة الدورية للمجموعة مشاريع تنموية
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السيسي: نتفق على تبادل الخبرات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة