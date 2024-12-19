مساعد الرئيس الإيراني: نأمل أن يتم قريباً إعادة فتح السفارتين الإيرانية والمصرية

العالم - ايران

واوضح سنائي أن زيارة الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان إلى مصر ومشاركته في قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي-8)، ولقاءاته مع بعض المسؤولين الإقليميين، تأتي ضمن خطوات تعزيز العلاقات.

وأشار إلى أن إيران ومصر لم تربطهما علاقات سياسية لأكثر من أربعة عقود، إلا أن العام الماضي، خاصة في ظل الأحداث المتعلقة بغزة، شهد تحسناً في التفاعل بين البلدين.

وأضاف أن حواراً جيداً جرى في نوفمبر العام الحالي بين رئيسي الدولتين، وقد بدأت خطوات عملية على هذا الصعيد، وهناك خطط لبدء حوارات سياسية رسمية.

وأشاد سنائي بمصر بوصفها دولة ذات حضارة عريقة ومؤثرة في المنطقة، مؤكداً أن الظروف مهيأة لإعادة العلاقات بعد انقطاع دام لعقود.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت خلال الأشهر والأسابيع الماضية، وزيارة الرئيس الإيراني إلى مصر، قد تسهم في تحسين العلاقات وعودة العلاقات السياسية بين البلدين.

وختم سنائي بالقول إن الإرادة المشتركة بين البلدين قد تشكلت، معرباً عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب خطوات ملموسة نحو إعادة فتح السفارتين.