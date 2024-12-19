قناة العالم
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اعلام الاحتلال: سقوط مسيرة في مستوطنة بغلاف غزة بعد فشل اعتراضها
عاجل
الجهاد الاسلامي: ندعو الشعوب العربية للتكاتف لوضع حد للعدوان الصهيوني
عاجل
الجهاد الاسلامي: نشيد باستمرار اليمن في توجيه الضربات للكيان الصهيوني
عاجل
الجهاد الاسلامي:نشيد بصمود اليمن امام عدوان الاحتلال والغطرسة الامريكية
عاجل
بزشكيان: شركة دي 8 في طهران تستطيع العمل في مجال تطوير اعمال الشباب
عاجل
بزشكيان: ايران تدعم المشاريع الشبابية والاستثمار في الاعمال الكبيرة والصغيرة
عاجل
بزشكيان: ايران للوصول الى اهدافها السامية تدعم كل البرامج التنموية للشباب
عاجل
بزشكيان:يجب اعادة النظر في العلاقات التجارية والتركيز على استثمار الشباب
عاجل
بزشكيان:واجبنا عبر التعاون المشترك اتخاذ قرارات مثمرة للحد من الضرر
عاجل
بزشكيان:اكثر من 14 شهرا تتعرض غرب اسيا وخاصة غزة لهجمات اسرائيلية