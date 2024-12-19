قناة العالم
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سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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شهداء جراء استهداف الاحتلال لمركبة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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جيش الاحتلال يعلن تنفيذه قصفا جويا على طولكرم بالتعاون مع جهاز الشاباك
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مراسلة العالم: قوات الاحتلال تستهدف مركبة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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بوتين:الغالبية العظمى لدول المنطقة تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سورية
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بوتين: روسيا لم يكن لها قوات برية في سورية بل قواعد عسكرية فقط
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بوتين: هناك من يحاول ان يعتبر احداث سورية هزيمة لروسيا وهذا غير صحيح
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بوتين: لم التق بشار الاسد بعد وصوله موسكو لكنني اعتزم التحدث اليه
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الصحة الفلسطينية: شهيد ثان برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس
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الاحتلال ينسحب من مخيم بلاطة بعد اشتباكات عنيفة خلفت شهيدة ومصابين
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شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال لمدنيين خلال تعبئتهم المياه غرب غزة