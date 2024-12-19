الجهاد تدين العدوان على اليمن: الكيان يشكل خطرا حقيقيا علینا

العالم - فلسطين

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان اليوم الخميس، “إن الغطرسة والبطش الذي يمارسهما العدو بحق شعوب أمتنا ومنطقتنا، من فلسطين إلى اليمن مرورا بلبنان وسورية، يؤكد أن هذا الكيان هو الخطر الحقيقي على شعوب أمتنا ومستقبل أوطاننا”.

وأشادت الجهاد الإسلامي “بالبطولات التي يسجلها الشعب اليمني الشقيق وصموده الشجاع في مواجهة العدوان الصهيوني والغطرسة الأمريكية، واستمراره في توجيه الضربات إلى الكيان الصهيوني الغاشم، متمسكا بواجبه الديني والوطني والإنساني في الدفاع عن أمن أمتنا وشعوبها”.

ودعت كل الشعوب العربية والاسلامية إلى التكاتف لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتمادي.

هذا واستشهد 9 أشخاص واصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية على اليمن، استهدفت محطتي كهرباء مركزيتين في صنعاء، وميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية.

من جهتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية ضرب هدفين حيويين في "تل أبيب" بصاروخين فرط صوتيين.