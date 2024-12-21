لبنان: أعمال تجريف وهدم جديدة للإحتلال بالناقورة وكفركلا اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

ولجأت تلك القوات بعد عمليات نسف واسعة للمنازل في بلدة كفركلا وعلى أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا الى جرف بساتين ليمون في بلدة الناقورة قرب المقر الرئيسي لليونيفيل.



جاء ذلك بعد أن نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف وهدم جديدة في البلدة وأقامت حاجزا عسكريا قرب ميناء الصيادين فيها.



لكنها وبحسب مصادر إعلامية تراجعت وانسحبت من المدخل الغربي للناقورة بعد رفعها الساتر الترابي وسط الطريق بالقرب من مركز الجيش اللبناني والذي بقي بعيدا عن عمليات التجريف التي شهدتها المنطقة.



وفيما استهدف جيش الاحتلال أطراف بلدة حانين بخمس قذائف مدفعية أظهرت مشاهد تقدم بعض جنوده نحو وادي حسن في أطراف مجدل زون جنوبي لبنان.

وفي أجواء جنوب لبنان سجل تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق الخيام،پ سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين، وبلاط.



كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية طلعات جوية على علو منخفض فوق قضاء بنت جبيل.



الصليب الاحمر اللبناني أعلن عن إخرج امرأة مسنة من داخل منزلها قرب مسجد بلدة بني حيان بعد ان فقد الاتصال معها بعد خروج جيش الاحتلال من البلدة.



من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت بعد جهود مكثفة من انتشال جثامين أربعة شهداء من تحت الأنقاض في منطقة حارة حريك بعد عثورها أمس على ثلاثة جثامين أخرى، مشيرة الى أنه بذلك يكون قد تم العثور على جميع المفقودين السبعة الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم جراء غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة أواخر أيلول الماضي .



أما في هذه المشاهد فهي لتفجير صاروخ في الجليل أطلق من لبنان قبل وقف العدوان وقال الاحتلال إن مستوطنين عثروا عليه.

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