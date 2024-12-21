هذا ما قاله زيلينسكي حول إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا! 

العالم – خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية أعلنت القضاء على ثلاثمئة عسكري أوكراني خلال الأربعة وشعرين ساعة الماضية في مقاطعة كورسك وتدمير مئات الدبابات والمدرعات ومحطات الحرب الالكترونية الأوكرانية.

قوات 'الشمال' أيضا تواصل استهداف الجيش الأوكراني فيما تصد هجمات مستمرة على قرى وبلدات إسكاندرية، فيكتوروفكا، كوريلوفكا،الحدودية المتطرفة، فيما وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات إسكاندرية، فيكتوروفكا، غويفو،وعدد من بلدات مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أعلن عن تدمير قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية لعدة طائرات أوكرانية مسيرة في ضواحي مدينة فورونيج ومنطقتين في المقاطعة، إذ دأبت كيف بالفترة الأخيرة على أسلوب الهجومات المستمرة باستخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن محاولاتها الخجولة لما تسميها ب'الهجوم المضاد'، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وضمن تلك التطورات الميدانية اعترف زيلينسكي في تصريحات صحفية باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا خلال العمل العسكري، فيما أكدت المصادر أنه الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة لسيطرته برغم الدعم الغربي للأوكران

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اوضح قبل وقت سابق إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات، مؤكدا أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.

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