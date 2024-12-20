أسباب مغادرة وليام بيرنز الدوحة دون التوصل لصفقة لتبادل الأسرى!

العالم – خاص بالعالم

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' أن المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس ما زالت تواجه صعوبات، مشيرة إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى العاصمة القطرية الدوحة جاءت في إطار الدفع نحو تقريب وجهات النظر والضغط من أجل حسم الخلافات.

ومع ذلك، غادر بيرنز الدوحة، مما يعكس تعقيد وصعوبة المفاوضات الجارية، في ظل استمرار الضغط من الوسطاء الدوليين لإيجاد حل.

في الاثناء كشف مسؤولون مصريون عن مطالب إسرائيلية أدت إلى إطالة أمد المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل.

وأشاروا إلى أن المفاوضات مستمرة في الدوحة، والاتصالات جارية مع عدة أطراف، لكن لا تزال صفقة التهدئة في قطاع غزة تدور حول العديد من النقاط العالقة، وفي مقدمتها طلب تل أبيب الحصول على قائمة بأسماء جميع الأسرى الأحياء والأموات.

وفي السياق ذاته، خلصت وسائل إعلام عبرية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب وحماس وتتمثل أبرز القضايا في هوية الأسرى الإسرائيليين وعددهم، وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

أما حركة حماس، فترى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن 'إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة'، بشرط وقف العدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.

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