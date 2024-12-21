بعد الصاروخ اليمني على تل أبيب هل توجد مفاجأة يمنية أخرى؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت غراب إلى أن الخطط الإسرائيلية الرامية للإحتلال هي من نوع جديد وتغيير وجه الشرق الاوسط ومحو دول وتثبيت دول اخرى مجزأة ومفككة وقد راينا فيما حصل من دمار في لبنان ثم النموذج السوري، هذه جميعها تجعلها تحديات امام قيادتنا وأمام القوات المسلحة اليمنية.

وقال غراب :" طالما هنالك تحديات وتهديدات ورأى الجميع عندما كان هناك عدوانا على اليمن استمر ثمان سنوات، لم نكن نمتلك شيء في البداية كنا نمتلك في البداية فقط "صبر استراتيجي" ثم تطورت أسلحتنا الى ان وصلنا بعد "طوفان الاقصى" إلى الدول الصاروخيه الفرط صوتية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...