رغم الفقر والحصار.. لماذا اليمنيون مصرّون على إسناد غزة؟!

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق"قال الزبيدي:" نحن ندرك تماما أننا في مرحلة الأمة في هذا الضياع وهذا التفلت وهذا الضعف وهذا الهوان في أساسياته في أحد أهم أسبابه هو إنفلات الأمة عن هذا المسار وعن هذا النهج الإلهي الذي يرتكز بدرجة أساسيه بهذا المسار القرآني.



وأضاف الزبيدي: اليمنيون بفضل من الله وهذه المسيرة القرآنية رسمت مسارا مختلفا تماما، أعادت الناس الى البوصلة الأساسية التي تعزز لديهم لبنات القوة وركائز القوة واحدة من ركائز القوه والنقاط الاساسية التي ترسخت في الوعي العام الجمعي لدى اليمنيين هي مسأله الحتميات القرآنية، والحتميات الثلاثة التي أشار إليها السيد عبد الملك الحوثي هذه الحتميات التي تتمثل في حتمية زوال هذا العدو حتمية خسران الموالين لهذا العدو، وحتمية انتصار المؤمنين.

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