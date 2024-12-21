من هو السعودي المشتبه به في حادثة الدهس بألمانيا؟.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

السلطات المحلية القت القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم وبينما تكتمت السلطات على اسم المشتبه به، اعلنت وسائل اعلام أنه طبيب سعودي يبلغ من العمر خمسين عاما، يقطن في المانيا منذ عام2006 وحصل على وضع لاجئ.



وفيما قالت السلطات أن دوافع المنفذ لا تزال غير واضحة، أفادت وسائل إعلام بأنّ لديه صلات مع اليمين المتطرّف في ألمانيا. حيث أكدت وزيرة الداخلية الالمانية أن المشتبه به كان معاديا للإسلام.

كارثة رهيبة وجريمة مروعة وفق وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الذي دعا الأمة إلى التكاتف ضد الكراهية من موقع الهجوم الذي زاره على رأس وفد رسمي

وقال أولاف شولتس المستشار الألماني :"'سنرد بكل قوة القانون. هذه جريمة مروعة ووحشية. يا له من عمل فظيع أن يصاب ويقتل هذا العدد الكبير من الناس هناك بهذه الوحشية'.

اليمين المتطرف في ألمانيا وخارجها، سارع إلى التعليق على الهجوم، في ظل جدل يدور في البلاد حول الأمن واستقبال المهاجرين. وفيما وصفت رئيسة حزب 'البديل من أجل ألمانيا' اليميني أليس فايدل صور الحادث بالصادمة، منددة بالهجوم وتساءلت متى سينتهي هذا الجنون.

حاكم ولاية ساكسونيا أنهالت التي شهدت الحادثة راينر هاسيلوف اعتبر أن ما حصل ليس صدفة بل عملية ذات أهداف سياسية، لا سيما وأن البلاد على اعتاب استحقاق الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا والتي تفرز مجلس نواب اتحادي للبلاد.

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